'Que Marravilha! Chato Pra Comer' estreia nova temporada no GNT

'Que Marravilha! Chato Pra Comer' vai ao ar sempre as quintas-feiras, às 22h45. Foto: Samuel Kobayashi

O canal GNT estreia na próxima quinta-feira, 18, a nova temporada do Que Marravilha! Chato Pra Comer. Na leva de episódios inéditos que vão ao ar sempre às quintas-feiras, às 22h45, o chef Claude Troisgros e seu fiel escudeiro Batista seguem no desafio de fazer mais convidados “ruins de garfo” comerem o que não comeriam.

Nesta temporada, Batista inicia o episódio no ambiente do participante da vez para descobrir como vive, do que se alimenta e como se relaciona. Na sequência, a dupla, sempre com muito bom humor, prepara um prato especial com ingredientes que o denunciado pela família ou amigos detesta.

“Cozinhar para um chato pra comer é muito desafiador, porque além da proposta de fazer ele comer algo que não gosta, me sinto comprometido também com a chance de fazer a diferença na vida de uma pessoa, de deixar ela com a cabeça mais aberta para a gastronomia”, revelou Claude.

Já na estreia, eles cozinham um caneloni de coelho com mostarda e paçoca para Beatriz Pimentel, de Rio Bonito. A jornalista de 28 anos, que não chega perto de alimentos como paçocas, chantilly, comidas orientais, legumes, verduras e caldo verde e também não come nada que é plantado no quintal da sua família, foi acusada pelos parentes de ser a chata da semana.

Claude e Batista vão ter que, então, caprichar e usar os seus dotes culinários para fazer com que a convidada enfrente suas maiores restrições alimentares. A atração será exibida às quintas-feiras.