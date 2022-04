'Quatro Amigas Numa Fria': nova comédia nacional ganha trailer e data de estreia

'Quatro Amigas Numa Fria' ganha trailer divertido e tem data de estreia divulgada. Foto: Desirée do Valle/Gullane

Mais um filme nacional pra conta. Quatro Amigas Numa Fria chega aos cinemas brasileiros no dia 19 de maio, mas o primeiro trailer do longa e o pôster já foram divulgados.

Estrelado por Maria Flor, Fernanda Paes Leme, Micheli Machado e Priscila Assum, a nova comédia brasileira promete tirar muitas risadas do público e trazer reflexões quando o assunto é amizade.

As atrizes intepretam quatro amigas de infância que viajam para Bariloche, na Argentina, para a despedida de solteira de Dani (Maria Flor). Elas esperam uma viagem tranquila e divertida, mas quando chegam na cidade argentina as coisas não saem como planejado.

Pôster de 'Quatro Amigas Numa Fria' é divulgado junto com trailer e chega aos cinemas em 19 de maio. Foto: Gullane

As quatro amigas acabam enfrentando casas sem aquecedores, medo de esquis e muita neve, e com isso vivem alguns perrengues. Mas essa viagem também se torna uma oportunidade para trazer revelações do passado e falar sobre mágoas do presente, e isso acaba alterando para sempre o futuro das amigas.

Mesmo enfrentando tantas dificuldades, elas aprenderão que as coisas que queremos vêm de maneira inesperada e que não adianta fazer mil planos. O longa também tem paritcipação de Marcos Veras e Babu Santana, que interpretam, respectivamente, os maridos das personagens de Maria Flor e Micheli Machado.