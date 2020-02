'Quarto Branco não é a tortura que pintam', diz Leo, que desistiu do 'BBB' no cômodo

Leonardo Jancu, o Leo, durante sua estadia no Quarto Branco do 'BBB 9'. Foto: Reprodução de 'Big Brother Brasil' (2009) / TV Globo

O Big Brother Brasil contará com o retorno do Quarto Branco, cômodo que chegou a ser alvo do Ministério Público quando utilizado anteriormente, no BBB 9 e BBB 10 (clique aqui para relembrar em detalhes). O E+ conversou com Leonardo Jancu, único a apertar o 'botão vermelho' e desistir do programa durante o desafio.

"Não acho que o Quarto Branco seja uma tortura do tamanho que pintam por aí. Com certeza, dá para ficar lá dentro e tirar de letra", afirma, mais de uma década depois.

"Logo que saí, óbvio que bateu um arrependimento ao ver que minha imagem estava ótima, e que eu chegaria longe no jogo, podendo ganhar o milhão. Para sorte do Max, ganhador, eu apertei aquele botão! [risos]", analisa, de forma otimista.

Leo relembra um "momento de fragilidade" que vinha vivendo na casa do BBB antes da desistência, e garante: "Não acho que tenha sido o Quarto Branco que me fez apertar o botão vermelho."

Leonardo Jancu, o Leo do 'BBB 9' Foto: Globo / Divulgação

"O que me fez apertar foi estar mal psicologicamente, sem saber como estava a imagem fora, achando que pudesse estar sendo odiado. Também tinha deixado uma menina para trás quando entrei. Tudo isso foi o que mais pesou para sair do quarto", continua.

Leonardo também relembra que as fortes luzes e paredes brancas chegavam a deixá-lo tonto.

A volta do Quarto Branco no BBB 20

Sobre a volta do Quarto Branco para o BBB 20, Leo faz uma sugestão: "Estou aberto a um chamado do 'big boss' Boninho. Ia ser uma surpresa grande recepcionar alguém lá dentro do Quarto Branco".

"Hoje, vendo de fora, com certeza eu ficaria dias e dias lá dentro", garante Leo. "Queria provar que hoje sim eu estaria preparado para o jogo, mas, pelo jeito, é tarde para isso", reflete.

Pressão Psicológica no Quarto Branco

Logo depois que desistiu do BBB 9 ao apertar o botão vermelho do Quarto Branco, Leo chegou a dizer ao apresentador Pedro Bial que sentiu que Newton, o Tom, confinado com ele ao lado de Ralf, teria feito mais "pressão psicológica" sobre ele.

"Na época, comentei que tinha sido por causa do Tom, mesmo. Na real, meio que fizeram a minha cabeça a falar isso", analisa, hoje.

"O Tom nada teve a ver com a minha desistência, eu desistiria com ou sem o Tom ali. Meu psicológico já não estava mais lá dentro do BBB, tinha coisas para resolver fora da casa e também estava com medo da [minha] imagem aqui fora".

"Não guardo mágoa nem um pouco do Tom. Aliás, pouco depois, conversei com ele e deixei bem claro que ele não tinha nada a ver, eu tinha caído na opinião popular que achou que o culpado foi ele, quando na verdade fui eu mesmo", conclui Leo.

Como está Leonardo Jancu, do BBB 9, atualmente

Onze anos depois de sua participação no Big Brother Brasil, Leonardo Jancu está casado há dois anos com Caroline, com quem mantém um relacionamento há oito anos. Os dois tiveram um filho recentemente, Theo, de dois meses.

"Trabalho com restaurantes junto com a minha esposa. Compro restaurantes que não estão indo bem, levanto o movimento e revendo. Estou no ramo há 10 anos", conta.

VEJA TAMBÉM: Como estão participantes marcantes do BBB hoje em dia