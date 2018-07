Quanto custaria morar nas casas de 'Gilmore Girls'

Foto: Netflix/Divulgação

Uma cidade pacata, amigável e segura. Pertinho de New Haven, capital do Estado de Connecticut, nos Estados Unidos, a fictícia Stars Hollow, da série Gilmore Girls, representa o sonho de vida de muita gente. Se vier com o Luke's Diner – e, de quebra, o Luke atrás do balcão – então...

Mas será que você teria a grana necessária para morar lá? Para comemorar o revival da série, que estreia no dia 25 de novembro na Netflix, o site de imóveis Trulia fez avaliações das principais casas da série.

É claro que a casa charmosa de Lorelai e Rory é a mais disputada. Apesar da infestação de cupins e dos eletrodomésticos velhos na cozinha, o imóvel de dois quartos e dois banheiros custaria em torno de US$ 445.000,00 (apriximadamente R$ 1.500.000,00).

Foto: Reprodução/Trulia

O pequeno studio de Luke, com apenas um banheiro, sairia bem mais em conta: US$ 171.000,00 (quase R$ 600.000,00).

Foto: Reprodução/Trulia

Já o apartamento de Lane, também pequeno e com apenas um banheiro, ficaria na mesma faixa: US$ 165.000,00 (por volta de R$ 550.000,00)

Foto: Reprodução/Trulia

E o imóvel mais caro da cidade, a casa de Sookie e Jackson, com uma cozinha provavelmente superequipada, três quartos e dois banheiros, sairia por nada menos do que US$ 685.000,00 (mais ou menos R$ 2.300.000,00).