Quadro do 'Tá No Ar' faz crítica social sobre privilégio branco

'Branco no Brasil' é o nome de um quadro satírico da nova temporada de 'Tá No Ar'. Foto: Reprodução

A nova temporada de Tá No Ar, da Globo, só vai ao ar no dia 24 de janeiro, mas o trecho de um episódio já foi divulgado nesta quarta-feira, 18. O quadro divulgado faz uma paródia dos comerciais de banco com uma crítica.

No vídeo, os personagens aparecem sendo servidos por pessoas negras em diversas situações e dizem coisas como 'tive acesso às melhores universidades' e 'sempre ganho o melhor salário'.

No fim, uma mulher branca diz: 'E claro, nunca fui barrada na porta giratória', enquanto uma mulher negra é parada pelo segurança numa agência bancária. O vídeo termina com um logo escrito 'Branco no Brasil', e com o slogan 'há mais de 500 anos levando vantagem'.

Assista ao vídeo abaixo:

Nas redes sociais, alguns internautas elogiaram o quadro.

"Branco no Brasil" hahahahahaha eu amo esse programa, sério — ㅤ (@heathnizr) 18 de janeiro de 2017

Antes que você venha aqui chorar que Branco também é explorado no Brasil, me responda: Alguém já te olhou feio por ser branco? https://t.co/2Q744LPeeq — Carlos #Casur (@carlosemachine) 18 de janeiro de 2017

em um episódio do programa "tá no ar" vai ter uma propaganda q chama BRANCO DO BRASIL. é uma sátira muito séria e vai passar em tv aberta — quasar (@_yeahmanda) 18 de janeiro de 2017