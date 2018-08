Próximo 'Indiana Jones' pode ser protagonizado por uma mulher, diz Spielberg

Steven Spielberg defende a igualdade de gênero em Hollywood. Foto: Henry Nicholls/Reuters

O diretor Steven Spielberg disse que é hora de uma mulher protagonizar o filme Indiana Jones, embora, segundo ele, a mudança vá decepcionar os fãs.

Em entrevista ao jornal The Sun, ele disse que é hora de o explorador tomar uma "forma diferente". Questionado sobre essa possibilidade, ele disse que "teríamos de mudar o nome de Jones para Joan. E não teria nada de errado com isso".

As gravações do quinto filme da franquia começam neste mês no Reino Unido e devem ser as últimas em que Harrison Ford é a estrela principal.

"Esse será o último filme de Harrison Ford, tenho certeza, mas certamente [o filme] continuará depois disso", afirmou. É quando Spielberg decidirá se vai em frente com Joan.

Com essa possibilidade, o diretor, mais uma vez, lidera o caminho colocando em ação palavras sobre igualdade em Hollywood. Diferente de muitos outros diretores e produtores, ele tem insistido que seus atores e atrizes principais recebam o mesmo salário.

"Todo mundo foi igualmente pago [em Jogador nº 1]. E em The Post, Tom Hanks e Meryl Streep receberam exatamente o mesmo pagamento", disse.