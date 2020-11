Próximo episódio do 'MasterChef' terá apenas participantes negros

Participantes do 21º episódio do 'MasterChef Brasil' em 2020 Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

A Band divulgou os perfis dos participantes do próximo episódio da 7ª temporada do MasterChef Brasil, que vai ao ar na próxima terça-feira, 1º de dezembro. Em 2020, cada programa traz oito novos cozinheiros e um novo campeão.

O programa contará com a tradicional Caixa Misteriosa dos Famosos, trazendo sugestões de pratos de alguns cantores para serem feitos pelos candidatos. Desta vez, serão exibidos recados de Di Ferrero, Preta Gil, Paula Fernandes e Elba Ramalho.

Já na prova final, os competidores terão que cozinhar um galeto recheado com molho e acompanhamento. O vencedor ganha R$ 5 mil como prêmio, além do troféu do MasterChef Brasil. Conheça os participantes do 21º episódio abaixo.

Eliane

Aos 44 anos, Eliane gosta de ser chamada como Li Bombom. Cozinha comida brasileira. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Gilson Tiago

Gilson Tiago tem 33 anos e aprendeu a cozinhar comida caipira. Quer abrir um rock bar com petiscos. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Josiane

Paulistana, Josiana tem 28 anos e carrega suas raizes nordestinas na culinária. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Luiz

Aos 31 anos, Luiz é corretor de imóveis e vê o 'MasterChef' como oportunidade para mudar sua vida. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Ricardo

Ricardo é gestor de segurança e tem 53 anos. Cozinha nos fins de semana, principalmente carnes e frutos do mar. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Stephany

Stephany tem 22 anos, nasceu e foi criada em São Paulo e trabalha como modelo. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Tiffany

Tiffany tem 21 anos e começou a cozinhar quando passou a morar sozinha. Sonha em se tornar uma grande chef de cozinha. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

Wagner

Aos 31 anos de idade, Wagner é formado como técnico de enfermagem e trabalha com eventos corporativos. Sonha em se tornar chef de cozinha. Foto: Carlos Reinis / Band / Divulgação

