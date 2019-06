Próxima temporada de ‘The Good Place’ será a última, segundo criador da série

'The Good Place' terá apenas quatro temporadas, de acordo com o autor Michael Schur. Foto: Reprodução/ Netflix

The Good Place deverá ter apenas quatro temporadas. A informação foi divulgada por Michael Schur, criador da série, nesta sexta-feira, 7, durante um painel na Academia de Televisão em North Hollywood.

“Depois que o The Good Place foi escolhido para a segunda temporada, a equipe de roteiristas e eu começamos a mapear, da melhor forma que pudemos, a trajetória do programa. Dadas as ideias que queríamos explorar e o ritmo em que queríamos apresentar essas ideias, comecei a sentir que quatro temporadas - pouco mais de 50 episódios - tinham a expectativa de vida certa”, afirmou Schur.

O autor também agradeceu à NBC e à equipe por trás da sitcom. “Eu serei eternamente grato à NBC e à Universal TV por nos deixar fazer o The Good Place e por nos deixar terminar em nossa própria agenda. Também serei eternamente grato ao time criativo, tanto na tela quando fora, por seu trabalho duro e dedicação a uma ideia muito estranha”, disse.

Lançada em 2016, a série é estrelada por Ted Danson, Kristen Bell, William Jackson Harper, Jameela Jamil, Manny Jacinto e D’Arcy Carden.