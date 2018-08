Protagonistas da série 'Kenan & Kel' se reúnem para programa da Nickelodeon

Os atores Kenan Thompson e Kel Mitchell se reuniram para participar de um programa de auditório da Nickelodeon Foto: Fred Prouser/Reuters

Os comediantes Kenan Thompson e Kel Mitchell, conhecidos por protagonizarem a icônica série dos anos 1990 Kenan & Kel, além do filme Good Burger, de 1997, vão se reunir para participar de um episódio no relançamento do programa de auditório da Nickelodeon Double Dare, que serviu de inspiração para o Passa ou Repassa do SBT.

Em vídeo postado por Kel no Instagram, ele mostrou cenas dos bastidores da gravação. "Uh oh! Os caras estão de volta! Bem divertido gravar Double Dare com o meu irmão!", escreveu o ator na legenda, mostrando um vídeo em que ele aparece com Kenan.

Série de bastante sucesso no Brasil, Kenan & Kel teve quatro temporadas filmadas entre 1996 e 2000 e foi exibida na televisão aberta por Band e SBT até o final de 2017. Na televisão a cabo, a Nickelodeon ainda passa episódios da série nas madrugadas.