Propaganda mostra que Brasil era ‘mais estranho’ que cidade da série ‘Stranger Things’; assista

Elenco principal da série Stranger Things, cuja 3ª temporada estreia no dia 4 de julho Foto: Netflix

A Havaianas lançou no fim de junho um vídeo mostrando que o Brasil de 1985 pode ter sido 'mais estranho' que a cidade de Hawkins do mesmo ano, da série fictícia Stranger Things.

Na obra da Netflix, a tranquila região no interior do Texas, nos Estados Unidos, é aterrorizada por monstros do 'mundo invertido'. Mas, de acordo com o comercial, nada disso se aproxima da sociedade brasileira dos anos 1980.

Misturando a vinheta da trama com um samba de cuiquinha, o narrador da campanha recorda de quando apresentadoras de programas infantis usavam maiôs e expõe outras situações consideradas descabidas para muitas pessoas hoje.

"Ninguém era obrigado a usar cintos e nem mesmo a sentar nos bancos [dos carros]. Bonecos [do Fofão] vinham com facas dentro e eram uma febre. Discos infantis escondiam mensagens macabras", conta ele, mostrando crianças correndo de medo.

A peça publicitária foi produzida pela AlmapBBDO e divulga a linha de sandálias da Havaianas inspirada em Stranger Things. Assista: