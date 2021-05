Projota e Lucas Penteado cantam juntos na final do BBB21

Final do BBB 21 contou com apresentação do rapper Projota com Lucas Foto: Reprodução

A final do Big Brother Brasil 2021 desta terça-feira, 4, contou com a apresentação dos ex-participantes do reality show. Uma das novidades foi o lançamento da nova música da rapper Karol Conká. Rodolffo e Israel, da música Batom de Cereja, um dos hits desta edição do programa também estiveram presentes.

Mas o que surpreendeu o púlico foi a segunda vez que o rapper Projota voltou ao palco da final. Isso porque ele cantou ao lado de Lucas Penteado.

Depois de uma polêmica na casa, Projota acolheu Lucas mas, dias depois, elaborou uma trama para colocar o colega no castigo do monstro e não conseguir atender o 'Big Fone'. Apesar de os dois não terem brigado diretamente durante o reality, o público reagiu. No entanto, apesar disso, Projota e Lucas cantaram juntos a música Muleque de Vila.

Lucas Penteado chegou a dizer que "Projota salvou a minha vida". Como em outras apresentações durante festas no reality, os finalistas da noite que assistiam tudo por trás do acrílico, respeitando os protocolos de segurança contra a covid-19 estabelecidos pela produção do programa.

Assista ao vídeo:

— Big Brother Brasil (@bbb) May 5, 2021

O apresentador Tiago Leifert se juntou ao grupo e assistiu a dupla cantar.

Ao final da apresentação, Lucas Penteado declarou: “Queria agradecer ao Big Brother e ao Brasil todo por ter mudado a minha vida”. O ator pediu para sair da casa em fevereiro, após após ser hostilizado e sofrer pressão psicológica de outros integrantes do reality show.