Programa ‘Todo Seu’, de Ronnie Von, muda de horário após 15 anos no ar

O cantor e empresário Ronnie Von, apresentador do programa 'Todo Seu', da TV Gazeta. Foto: Instagram/@ronnievonoficial

No ar desde abril de 2004 com o Todo Seu, Ronnie Von mudará de horário na grade de programação da TV Gazeta, a partir do dia 1º de abril.

A atração, tradicionalmente exibida a partir das 22h, passará para a faixa das 13h30 às 15h. O programa Mulheres, apresentado por Regina Volpato,vai ao ar na sequência. Outra novidade anunciada pelo canal é a contratação do jornalista Celso Zucatelli, ex-Rede TV!.

Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira, 19, Ronnie Von declarou que a mudança de horário era um desejo antigo. Trabalhando à noite, sempre ao vivo, dificilmente conseguia aceitar convites para sair com os amigos. “Uma coisa me provocava, eu não tinha vida social. Nunca dava tempo para nada”, desabafou.

A superintendente de programação da TV Gazeta, Marinês Rodrigues, afirma que a ideia é aproximar ainda mais Ronnie Von do universo feminino. “O programa passará por pequenas mudanças. Pautas de qualidade, mas com pegada mais feminina, como etiqueta, moda e beleza. Mas o Ronnie é o mesmo”, explicou.

“Fui pai com guarda de filhos e me fez aproximar do mundo feminino. Conheço qualquer ponto de renda e bordado. Passo, lavo e cozinho com perfeição”, enfatiza, com orgulho, o apresentador.

No perfil oficial no Instagram, Ronnie Von comemorou a mudança. “Estou muito feliz”, escreveu na legenda da foto durante coletiva de imprensa.

Os fãs do apresentador se manifestaram, muitos parabenizando a mudnça. “Só sentirei saudades porque nas noites ficaremos sem o Programa Todo Seu, mas vou acompanhar nas tardes (sic)”, disse uma seguidora.