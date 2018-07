Programa retrata passagens de animais e aflição de seus donos em emergências veterinárias

. Foto: Reprodução/ Facebook Mixer Filmes

Emergência Pet, o novo programa do Animal Planet, relata histórias de cães e gatos que chegam a hospitais veterinários com problemas graves, como quadros emergenciais ou crônicos.

No próximo sábado, 4, o programa mostra o caso dos west terrier de Roberta: Petit tem lesões no olho e, por isso, usa um colar protetor. O problema é que o outro cachorro, Louis, tem medo da proteção e ataca sua ‘irmã’. Outro caso desta semana é a minipoodle Bruna, que caiu do colo de sua dona e precisa ser operada. O terceiro é o de Pepa, uma cocker que está grávida.

A série mostra as investigações dos veterinários, para descobrir o que os pets têm, relatos dos donos e a tentativa dos especialistas para descobrir o que causou as doenças.

Cada episódio acompanha três animais e os casos são diversos. Entre eles, suspeitas de tumores, partos e obstruções gastrointestinais, causadas pela ingestão de objetos. Ao todo, são 16 episódios, gravados nos hospitais veterinários da rede Pet Care e nas casas dos donos dos pets.

A produção, que estreou no dia 7 de janeiro, é uma parceria entre a Discovery Networks e a Mixer Films. Os episódios inéditos passam no Animal Planet aos sábados, às 18h50 e às 19h20. Às terças, quartas e quintas, o canal transmite reprises.

Assista aos teasers do programa: