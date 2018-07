Programa 'Entre Nós' entrevista o apresentador e empresário Ratinho

No segundo programa Entre Nós, o colunista Eduardo Moreira entrevista o apresentador e empresário Ratinho. Conhecido em todo o Brasil pelos programas de TV que estrelou na Record e atualmente no SBT, Carlos Massa relembra o início de sua vida artística nos teatros e rádios na cidade de Jandaia do Sul (PR) ainda nos anos 70, e conta como chegou ao sucesso nas telinhas e também no ramo empresarial.

Fundador e proprietário do Grupo Massa, empresa que atua nas áreas de comunicação, agronegócio, imóveis e licenciamento de marcas, Ratinho diz que prefere não atuar no mercado com grandes investimentos. "Meus negócios são muitos, mas pequenos. Eu faço pequenos negócios se transformarem em médios ou em grandes negócios", disse.

Eduardo Moreira entrevista o apresentador e empresário Ratinho Foto: Alex Silva/Estadão

O apresentador de 60 anos, que também foi vereador de duas cidades e deputado federal nos anos 1990, afirma que o seu espírito empreendedor despertou ainda na juventude. "Desde menino eu fazia negócio. Eu só tive um emprego, só um ano em uma rádio de carteira assinada. O resto tudo foi na base da participação."

O programa. Empresário de finanças e autor do best seller Encantadores de Vidas, o colunista Eduardo Moreira teve a ideia de fazer o Entre Nós em conversas informais com amigos do mesmo setor. O gestor afirma que seu principal desafio é fazer entrevistas com um viés diferente do jornalismo convencional. "Conseguir fazer com que o entrevistado possa seguir uma linha fluida e dar coisas interessantes para quem está assistindo à entrevista é o grande desafio. A coisa que eu mais tenho aprendido, e quem me falou foi a Leda Nagle (jornalista da TV Brasil), é que o segredo de toda entrevista é ouvir o entrevistado, porque quando você faz isso, uma resposta te puxa para outra pergunta."

Curto e interativo, o Entre Nós tem o objetivo de fazer com que todas as pessoas se identifiquem e busquem resultados melhores para as suas vidas. "Uma das principais motivações que eu tive é mostrar para as pessoas que, por trás dos nomes mais ricos do País, existe uma pessoa como a gente, que tem seus medos, anseios, sonhos, já teve seus fracassos, suas frustrações, e também teve vários sucessos. Quando você humaniza essas pessoas, faz com que as outras achem que também podem chegar lá", disse Moreira.

