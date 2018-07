'Programa do Ratinho' entrevista Michel Temer sobre Lava-Jato e reforma da Previdência

Ratinho entrevista Michel Temer sobre Lava-Jato, reforma trabalhista e da Previdência. Foto: Reprodução de trecho da entrevista cedida pelo SBT

O Programa do Ratinho desta sexta-feira, 28, tem como destaque a entrevista com o presidente da República Michel Temer. O programa vai ao ar a partir das 22h15.

Ratinho foi até o Palácio do Planalto na última quarta-feira, 26, onde gravou a conversa, que tem duração de 30 minutos. Entre os assuntos da entrevista estão a reforma trabalhista e da Previdência Social.

Durante a conversa, Ratinho pergunta se o presidente teme a operação Lava-Jato: "Zero, eu não tenho preocupação nenhuma. Eu sempre digo 'vamos deixar a Lava-Jato trabalhar em paz, vamos deixar o Ministério Público cumprir seu papel, o judiciário cumprir seu papel e vamos continuar trabalhando", respondeu Temer.

A entrevista faz parte da estratégia do Governo Federal de "desmistificar" a reforma da Previdência com a ajuda do SBT, emissora que tem grande alcance nas camadas mais populares. No dia 20 de abril, Temer reuniu-se com Silvio Santos - o próprio Ratinho ajudou a arranjar o encontro. Desde então, o SBT passou a exibir pequenas inserções sobre a reforma durante os intervalos comerciais. Ratinho já havia se comprometido com Temer a explicar ao seu pública a importância da reforma.