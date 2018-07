'Programa do Porchat' homenageia Domingos Montagner

Homenagem do 'Programa do Porchat' ao ator Domingos Montagner. Foto: Reprodução/Twitter

Num dia de grande perda para a televisão brasileira, o Programa do Porchat resolveu prestar sua homenagem a Domingos Montagner. Após os créditos do programa, foi exibida uma imagem com o nome do ator e as datas de nascimento e falecimento.

O ator, protagonista da novela Velho Chico, morreu afogado na última quinta-feira, 15, por afogamento, após mergulhar no rio São Francisco e ser levado pela correnteza, no Sergipe. Por volta das 14h30, depois de almoçar, ele e Camila Pitanga resolveram nadar no rio, mas a correnteza ficou forte e ele não conseguiu se segurar.

Domingos ficou desaparecido até as 18h, quando seu corpo foi encontrado preso em pedras a 18 metros de profundidade.

"Camila Pitanga gritou para avisar o sumiço, mas todos acharam que era uma cena da gravação. Ela estava desesperada, em cima de uma pedra, dizendo que a água o levou. No começo, não dava para entender o que ela dizia, mas depois a gente percebeu que algo ruim tinha acontecido", disse Josivânia Maria de Araújo Domingos, proprietária do restaurante Caçoá, situado na praia em que os atores mergulharam, ao E+.