'Programa do Jô' exibe pedido de casamento em entrevista com Padre Juarez

Foto: Globo / Ramón Vasconcelos

Na edição do Programa do Jô na última quinta-feira, 12, uma situação inusitada tomou conta do estúdio em que as entrevistas são gravadas: Um espectador que estava na plateia aproveitou a presença do entrevistado, o Padre Juarez, para pedir sua companheira em casamento.

"Tem uma caneca aqui, Padre Juarez... [e pegou uma caneca na qual havia uma aliança]Quero aproveitar sua presença porque tem um rapaz que quer pedir a mão de sua namorada em casamento", disse Jô, para a surpresa de todos.

"A aliança tem um significado bonito: é circular porque o amor não pode ter fim", comentou Juarez antes de abençoar a união do casal.

Foto: Globo / Ramón Vasconcelos

Jô também fez mistério acerca de seus rumos na TV. Ao final da entrevista com o crítico Maurício Stycer, no primeiro bloco do programa, Jô comentou: "A última [crítica] que eu li sobre o término do meu programa foi comovente", ao que foi interrompido pelo entrevistado: "Término não, última temporada na Globo, né? Vai continuar..."

O apresentador ficou sem graça e tentou desconversar, chamando o intervalo comercial: "É... Daqui a pouco a gente volta".