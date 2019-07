Programa de TV exibe 'casamento' entre mulher e seu cão e recebe críticas

Momento em que mulher 'se casa' com seu cão no 'This Morning' Foto: Reprodução de 'This Morning' (2019) / ITV

O programa de TV This Morning, da emissora ITV, do Reino Unido, exibiu um momento inusitado e que rendeu diversas críticas nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 30: o 'casamento' entre uma mulher e um cachorro.

Segundo o programa, Elizabeth Hoad, de 49 anos, teria decidido 'se casar' com seu próprio cachorro, o golden retriever Logan, após 221 encontros fracassados com homens nos últimos 13 anos em que passou como solteira.

Ela foi entrevistada por alguns minutos, em que falou sobre a sua frustração e suas tentativas sem sucesso em sites e aplicativos de relacionamentos.

Em seguida, os apresentadores não seguraram a risada enquanto celebravam a 'cerimônia' de casamento entre a mulher e seu cachorro, que apareceu vestindo um 'terno canino'.

O momento humorístico, porém, não foi visto com bons olhos por boa parte do público, que criticou a atração nas redes sociais. Diversos internautas não aprovaram a exposição do animal, que mal sabia o que estava ocorrendo, e também a da própria Elizabeth, que parecia estar sendo ridicularizada mesmo aparentando ter problemas sérios ligados a autoestima e saúde mental.

"Eu sei que a audiência do programa está indo ladeira abaixo, mas sério? Vocês estão humilhando um cachorro e fazendo piadas sobre uma questão de saúde mental", escreveu um internauta. "Isso não é fofo. É perturbador", opinou outro.

Evidentemente, o 'casamento' exibido no programa não possui qualquer valor legal.

Assista abaixo ao momento em que a mulher se 'casa' com o seu cachorro no programa de TV:

The moment we officially pronounced Elizabeth and Logan as Dog and Wife! pic.twitter.com/0xZwaAhj7k

Confira abaixo algumas reações de internautas ao momento [em inglês]:

I know your ratings for the show is going downhill but really? This is how y’all gonna save it by 1. Humiliating a dog and 2. Making a joke about mental health. Y’all goofed up — Eskimo Fett @Rodeo (@EskimoFett) July 30, 2019

Not cute. It's disturbing af. — Amph (@back2cali) July 30, 2019

This woman clearly has mental health issues and this is just degrading I like the programme generally but this is just not funny it’s actually quite sad — Wayne Crook (@Wcrook9) July 30, 2019

Mental illness needs 2 B treated, not used 4 entertainment purposes! This whole thing is disgusting! — Gr8 (@Gr8boxingtrolls) July 30, 2019