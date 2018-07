Programa de Silvio Santos volta a ter barraco com artistas do SBT

Livia Andrade e Flor trocaram desavenças Foto: Divulgação/ SBT

O Jogo dos Pontinhos, quadro do Programa Silvio Santos, do SBT, deste domingo, 9, foi marcado por uma discussão entre as apresentadoras Livia Andrade e Flor. As duas trocaram insinuações sobre a vida pessoal uma da outra e a briga foi incentivada pelo próprio Silvio Santos.

Tudo começou com uma pergunta que fazia parte do jogo. Silvio questionou Flor sobre qual computador ela invadiria, dentre as pessoas que participam do quadro, se fosse uma hacker.

Ela então respondeu: “Da minha melhor amiga Livia, para mostrar tudo”. Perguntada sobre o que seria 'tudo', ela se limitou a dizer que gostaria de mostrar “a verdade”. O apresentador continuou instigando sua colega a fazer comentários para provocar Livia, principalmente comentando o ensaio sensual dela para a revista Playboy.

Quando Flor insinua que Livia teria tido relações sexuais com o humorista Sergio Malandro para ser promovida na televisão, a apresentadora reagiu. Com a palavra, se defendeu dizendo que o pensamento de que uma mulher jovem não pode ser bem-sucedida a não ser tendo relações sexuais com um homem seria um pensamento equivocado.

“Muito me admira uma senhora que tem um programa de televisão voltado a donas de casa, ter uma visão tão machista de que mulheres precisam ter relações sexuais para subir na vida”, disse. E se defendeu: “Tenho meu patrimônio graças ao meu trabalho, graças a mim”.

Silvio então questiona Livia por seus motivos para defender Maísa em polêmica passagem dela pelo mesmo quadro, o Jogo dos Pontinhos, envolvendo outro apresentador do SBT, o jovem Dudu Camargo.

“Porque isso que o senhor faz de ficar cutucando a gente no palco, e é o que ela [Flor] quer, é mentir pro público e não tem nada mais feio do que mentir para eles que perdem tempo assistindo a gente”, acusou.

Flor, então, comenta sobre postagem de Livia em suas redes sociais chamando-a de cobra. Silvio questiona se ela acha certo chamar uma colega de trabalho de “cobra”, ao que a apresentadora não perde tempo em responder: “Isso aqui parece o Instituto Butantã, tem uma cobra de cada espécie. Não me tiro dessa e você, Silvio, é a cobra rei”.

