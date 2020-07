Programa de Mariana Godoy na Band terá nome escolhido por público

Mariana Godoy Foto: Band / Divulgação

O novo programa de Mariana Godoy, contratada recentemente pela Band, já tem data de estreia para a próxima segunda-feira, 3 de agosto, mas ainda não possui um nome. A atração será a primeira criada por Zeca Camargo na emissora.

São quatro opções disponíveis: Vem com a Gente (número 1), Nossa Manhã (2), Bom Te Ver (3) e Melhor Agora (4). O público poderá votar em seu nome preferido fazendo um comentário com o número no perfil oficial da emissora no Instagram.

"O programa será um mosaico do Brasil, onde todos estarão representados e poderão participar, ao vivo, com comentários, perguntas e sugestões. O Brasil vai se ver na TV", explicou Mariana Godoy, sem dar muitos detalhes sobre o programa.

A apresentadora deixou a RedeTV!, onde apresentava o Mariana Godoy Entrevista, há alguns meses. Já Zeca Camargo foi anunciado como diretor executivo de produção da Band semanas após o fim de seu contrato com a Globo.

Confira a publicação abaixo: