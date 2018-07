Programa 'Dancing With The Stars' tem primeira dança entre parceiros do mesmo sexo

Foto: Reprodução

O modelo e ator Nyle DiMarco impressionou a plateia e os jurados durante uma apresentação no programa Dancing With The Stars. Em certo momento, ele e Keo Motsepe deixaram as mulheres com as quais dançavam de lado e dançaram juntos.

"Essa é a primeira dança entre pessoas do mesmo sexo no Dancing With The Stars", disse DiMarco para as câmeras. Quando questionado sobre como se sentiu ao ser levantado por Keo, ele disse: "É uma experiência diferente. Eu geralmente levanto Peta [sua parceira], mas... isso deveria ser só para a mulher? Quem sabe Peta possa me levantar em algum momento?", brincou.

O modelo, que se declara de gênero sexualmente fluido, ganhou fama ao ser o primeiro competidor surdo do reality America's Next Top Model. Assista abaixo a apresentação: