Produtor executivo de ‘Stranger Things’ fala sobre desafios da 2ª temporada

Cena da segunda temporada de 'Stranger Things'. Foto: Cortesia da Netflix

O produtor executivo e diretor de Stranger Things falou, em entrevista ao The Hollywood Reporter, sobre as expectativas e desafios da segunda temporada da série, que foi ao ar em outubro de 2017.

“Como a segunda temporada foi bem mais ambiciosa em seu escopo cinematográfico, nós precisávamos não apenas de mais recursos – o que, felizmente, a Netflix nos deu – mas precisávamos descobrir como buscar coisas que fossem mais complexas do que um cara com roupa de Demogorgon. Então a segunda temporada teve uma verdadeira curva de aprendizado enquanto exploramos o design desse monstro sombrio, a execução dele e como ele possuiria Will Byers. Como o Demogorgon teria criaturas como o Baby Dart e os Demo-Dogs?”, explicou Shawn Levy.

Levy também comentou sobre a temática da década de 1980, algo muito forte na fotografia da série: “Nós não tentamos apenas reproduzir os anos 1980 com precisão muito rigorosa, mas nós gravamos a série com iluminação, composição e movimento de câmera que são igualmente inspirados nos anos 1980”.

Por fim, o produtor acrescentou que todos os envolvidos na execução da série estavam constantemente preocupados em fazer seu melhor para não desapontar os fãs.

Questionado sobre o seu momento favorito da temporada, ele diz que é quando Eleven aparece na porta da casa dos Byers, e quando Mike reencontra a menina. "Aquele olhar de Finn Wolfhard quando ele vê a menina que ele ama depois de tanto tempo – eu nunca vou deixar de ficar arrepiado pensando em um momento como aquele", disse.