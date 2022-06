Produtor de 'The Umbrella Academy' já tem plano para final da série

Steve Blackman, produtor de 'The Umbrella Academy', prevê final da série antes da história em quadrinhos. Foto: Netflix

O produtor Steve Blackman já sabe como terminar The Umbrella Academy e contou ao ScreenRant que a série deve acabar antes de sua contraparte nos quadrinhos.

"As HQs demoram mais tempo para sair, dependendo da agenda de Gerard [Way] e Gabriel [Bá]. Eles são pessoas muito famosas e ocupadas, têm o seu próprio ritmo. Eu adoraria ter muitas outras temporadas de The Umbrella Academy, mas confesso que tenho um final em mente", comentou ele.

A série acompanha as desventuras dos irmãos Hargreeves, uma família desajustada de super-heróis.

Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, David Castañeda e Aidan Gallagher formam o elenco principal. Todos os episódios de The Umbrella Academy já estão disponíveis na Netflix.