Produtor de 'Stranger Things' dá os primeiros detalhes da terceira temporada da série

O produtor da série Shawn Levy deu os primeiros detalhes do que acontecerá na terceira temporada de 'Stranger Things' Foto: Netflix/Divulgação

Durante o tapete vermelho de um festival que aconteceu em Los Angeles no último domingo, 25, o produtor executivo de Stranger Things, Shawn Levy, deu os primeiros detalhes da terceira temporada da série, que está prevista para estrear no início de 2019.

Segundo Levy, a produção da temporada vai começar em abril e o enredo vai se passar um ano depois do fim da segunda temporada, no verão de 1985. O produtor também enfatizou que a temporada vai começar com dois casais: Eleven (Millie Bobby Brown) e Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Pink).

"Mike e Eleven já estão bem estabelecidos, então este é um relacionamento que vai continuar, o mesmo acontece com Mad Max e Lucas. Mas eles estarão com 13-14 [anos], o que romance significa nesse ponto da vida? Nunca é algo simples e estável, então vamos nos divertir bastante com essa instabilidade", disse Levy à revista The Hollywood Reporter.

Levy também revelou que após o sucesso de Steve (Joey Keery) na segunda temporada, ele terá um papel maior. "Nós definitivamente vamos ver mais de Steve Harrington na terceira temporada e não vamos abandonar a mágica que ele fez como Dad Steve [nome que os fãs deram ao personagem por cuidar das crianças na segunda temporada]. Não posso falar mais, mas eu sinto como se tivéssemos topado em uma mina de ouro", finalizou o produtor.