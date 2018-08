Produção de filme de Uncharted pode começar em breve, diz diretor

O diretor do filme baseado na série de jogos Uncharted afirmou que faltam acertar alguns detalhes finais para começarem as filmagens da produção Foto: Divulgação/SCEA

O filme baseado na popular franquia de games Uncharted está perto de entrar em produção. Segundo o diretor Shawn Levy, que também é produtor executivo de Stranger Things, esse é o próximo projeto que ele pretende começar após o fim das filmagens da série da Netflix.

“O meu projeto mais perto do ponto de partida é Uncharted e esse é um título enorme”, disse Levy em entrevista ao site The Playlist. “Agora nós temos um bom roteiro e nosso protagonista com Tom Holland. Tudo o que resta é fechar o elenco e mandar para o estúdio. Eu acredito que isso vai acontecer em breve, é um filme que eu estou bastante ansioso para fazer ”, completou.

Holland, que interpreta o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, foi confirmado como o protagonista Nathan Drake em maio de 2017 em um roteiro envolvendo uma história na juventude do personagem principal da série de jogos da Sony.