Prodígio do surfe, brasileiro de 14 anos ganha documentário sobre sua vida

Kian Martin em ação Foto: Divulgação

A fase vitoriosa de brasileiros na elite mundial do surfe pode ter um novo representante em breve. Aos 14 anos, Kian Martin já é patrocinado pela Billabong e tem o documentário #KianMartin exibido todas as quartas, às 21h, no canal Off - sinais de que os olhos do esporte estão voltados ao jovem prodígio. Mas esse menino galego, e com esse nome, é brasileiro? Ele diz que sim e isso é o mais importante.

"Tenho sangue e coração e brasileiros", garante o adolescente que mal fala português: ele é filho de um brasileiro com uma mãe natural da Suécia, país onde ele próprio nasceu. Kian mora com os pais em Bali, a maior ilha da Indonésia e um dos melhores picos do mundo para se surfar. Se não bastasse o estímulo territorial, o pai é instrutor de surfe. Aí facilita.

Facilita, mas não é fácil a vida de uma promessa de campeão. "Minha rotina de treinos é baseada em muito surfe. Tenho a sorte de morar em Bali, pertinho da praia, são ao menos três 'caídas' por dia, no mínimo, uma hora e meia em cada, dependendo das condições das ondas e maré", explicou o jovem, que, entre uma remada e outra, tem duas horas diárias de "escola" com uma professora particular. O cenário ganha mais aspecto de profissionalismo com o fato de ele receber a cada dois meses a visita de um treinador australiano.

Kian com chapéu típico do sudeste asiático Foto: Divulgação

Ser patrocinado por uma das empresas que mais investem no esporte e virar o foco de um documentário de um canal especializado não intimidam Kian. "Acho muito legal ter câmeras quando vou surfar", conta um rapaz, que garante que não sente pressão por resultados e que compete porque é isso que ama. Ele, aliás, tira proveito das gravações para evoluir.

"O mais interessante é que, assistindo às filmagens, posso analisar minhas ondas, polir meu estilo e, principalmente, evoluir nas manobras mais radicais ao perceber os erros e tentar sempre melhorar meu desempenho nos aéreos", relatou o menino radical - além de surfe, ele se diverte andando de skate e praticando jiu-jitsu, muay thai e wakeboard, este o preferido de seus hobbys.

Kian curte um estilo radical Foto: Divulgação

Apesar da distância, Kian já visitou o Brasil algumas vezes, todas "a trabalho". "Amei Fernando de Noronha, minha onda preferida foi Caçimba do Padre", relatou o surfista. Apesar de rodar o mundo para competir, o jovem diz que não faz planos, mas tem um sonho: disputar o circuito mundial da World Surfe League e ser campeão. Até aqui, o País teve dois representantes que alcançaram esse objetivo, Gabriel Medina e Adriano de Souza, o "Mineirinho", mas Kian tem na mira outro modelo.

"Eu me inspiro no Ítalo Ferreira, acho que ele manda muito bem, tem um estilo radical e sabe competir", afirmou o adolescente, citando o vice-líder desta temporada do circuito e um dos mais talentosos valores da dita 'Brazilian Storm'. O tempo vai dizer se Kian vai ou não realizar seu sonho, mas no Canal Off, nas noites de quarta-feira, é possível acompanhar o início da trajetória do menino.