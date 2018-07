Netflix: Problemas da adolescência são vistos por viés cômico em 'Meninas Malvadas' 

. Foto: Reprodução

Com nomes como Lindsay Lohan, Amanda Seyfried e Tina Fey, o filme Garotas Malvadas marcou época para milhões de adolescentes ao redor do mundo.

A história começa com Cady, jovem recém-chegada da África do Sul a uma escola dos Estados Unidos, tentando se enturmar na nova classe. Ela acaba entrando para o grupo das garotas mais populares do colégio, porém, uma paixão com o ex-namorado de uma delas pode acabar fragilizando as coisas.

Assista Meninas Malvadas na Netflix