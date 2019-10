Priyanka Chopra dublará Elsa na versão indiana de 'Frozen 2'

A atriz, cantora e modelo indiana Priyanka Chopra. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Priyanka Chopra, de 37 anos, vai dublar a personagem Elsa na versão indiana do filme Frozen 2. A atriz vai trabalhar junto com a prima Parineeti Chopra, que emprestará sua voz para Anna, irmã da protagonista.

Em uma publicação no Instagram, nesta sexta-feira, 18, a mulher de Nick Jonas falou sobre a novidade.

"Mimi e Tisha são agora Elsa e Anna! As #IrmãsChopra estão finalmente juntas para Frozen 2, da Disney. Mal posso esperar para vocês nos verem... Quero dizer, nos ouvirem trazendo à vida essas personagens maravilhosas e fortes", escreveu Priyanka na legenda.

A imagem mostra as irmãs Anna e Elsa em um cartaz da animação, que depois são substituídas pelas atrizes indianas. A versão do filme na língua hindi estreia nos cinemas no dia 22 de novembro deste ano. Confira aqui o trailer e data de estreia no Brasil.