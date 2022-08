Priscilla Presley relata gatilho em filme sobre Elvis: 'Assistir me trouxe muitas memórias'

Priscilla Presley foi casada com Elvis por 6 anos. Foto: REUTERS/Aude Guerrucci

Com a repercussão do sucesso do filme sobre Elvis Presley, Priscilla Presley revelou quais cenas tem mais dificuldade para assistir. A cinebiografia Elvis, dirigida por Baz Luhrmann, estreou no dia 14 de julho nos cinemas do Brasil.

Em entrevista ao programa televisivo Today, Priscila comentou sobre os momentos em que eram retratados os desentendimentos que o cantor tinha com seu empresário, o controverso Coronel Parker (Tom Hanks).

"Ele não levou Elvis para onde ele queria ir, e isso foi difícil, porque eu vivi. Então assistir ao filme trouxe muitas memórias", disse Priscilla. "Ele queria fazer filmes, filmes sérios. Eu testemunhei as discussões que eles tiveram, eu vivi com Elvis tentando explicar que não queria fazer os filmes com as garotas e praias e tal, que queria fazer coisas sérias", disse.

Com Austin Butler como o personagem título, Elvis conta ainda com Tom Hanks, David Wenham, Richard Roxburgh, Dacre Montgomery, Kelvin Harrison Jr., Luke Bracey, Olivia DeJonge e Kodi Smit-McPhee no elenco.