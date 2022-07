Priscilla Alcantara estreia como apresentadora do 'TVZ'

Priscilla Alcantara é apresentadora da nova temporada do 'TVZ'. Foto: Multishow

Nesta segunda-feira, 4, Priscilla Alcantara estreou como apresentadora da nova temporada do TVZ, tradicional programa de música exibido pelo canal Multishow.

Priscilla ficou conhecida pelo público ao apresentar por anos o matinal infantil Bom Dia & Cia, no SBT. Na área musical, ela emplacou o sucesso Girassol ao lado de Whindersson Nunes e foi vencedora da primeira temporada do reality show The Masked Singer Brasil.

No comando do TVZ, ela mostrou seu talento para a música com performances de muitos hits internacionais ao lado de Lexa, a primeira convidada.

De Ariana Grande a Demi Lovato, confira algumas das apresentações:

Os pedidos dos tuiteiros (e da @PriAlcantara) foram atendidos e ela serviu com "Positions", da Ariana #TVZPriscilla pic.twitter.com/308j9gInPW — Multishow (@multishow) July 4, 2022