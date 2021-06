Primeiro trailer da nova versão de 'Gossip Girl' é divulgado; assista

Elenco de spin-off de 'Gossip Girl' em novo trailer da série Foto: Youtube/ HBO Max

Após nove anos, Gossip Girl está de volta, porém em uma nova versão. A HBO Max divulgou nesta quinta-feira, 10, o primeiro trailer do spin-off.

A estreia ocorrerá no dia 8 de julho na plataforma de streaming, que tem chegada ao Brasil prevista para este mês. A prévia mostra a nova geração de estudantes de escolas privadas de Nova York.

Após o site Gossip Girl (A Garota do Blog, na versão brasileira) ser tirado do ar, os personagens serão apresentados à versão do blog nas redes sociais. O seriado irá explorar como as mídias e a cidade em si mudaram.

A atriz Jordan Alexander fará o papel de "abelha rainha", similar à personagem Blair Waldorf, que faz amizade com uma jovem recém-chegada, interpretada por Whitney Peak.

Kristen Bell retorna como a narradora da série. O reboot ainda conta com Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno e Savannah Lee Smith no elenco.

Josh Schwartz, criador da primeira versão da atração, faz parte da equipe de produtores executivos. Karena Evans dirige os dois primeiros episódios, de um total de dez encomendados para a primeira temporada. Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais