Primeiro filme sobre emojis ganha trailer oficial

A Apple divulgou uma lista com 30 novos emojis que devem chegar ao iOS na atualização 11.1. As figuras fazem parte de uma lista de 56 novos emojis estipulados pelo Unicode Consortium — o órgão internacional que padroniza as imagens. Os novos desenhos já estão disponíveis no Android Oreo, mas a Apple trouxe a sua versão de design. Confira! Foto: Pixabay / fill