Primeiro episódio de ‘Halo’ será exibido em evento gratuito em São Paulo

A partir desta quinta, 17, foram espalhados 10 capacetes do Master Chief, protagonista de 'Halo', pela cidade de São Paulo. Foto: Paramount+

O jogo Halo, criado para o Xbox, foi adaptado pela Paramount+ e ganhou um live action, produzido por Steven Spielberg. Com estreia mundial agendada para 24 de março, em São Paulo, o lançamento contará com um evento especial: a franquia anunciou uma première gratuita no Jockey Club, a partir das 20h. Lá, será exibido o primeiro episódio da série.

A narrativa é protagonizada por Master Chief, que foi ciberneticamente modificado para se tornar uma verdadeira máquina, um soldado que defende a humanidade de um grupo de alienígenas que tentam tomar a terra no século 26.

Segundo a Paramount+, a première promete levar os fãs de Halo para esse ambiente de guerra futurista. Todo o cenário foi pensado com a temática do jogo, para que eles se sintam participando do primeiro episódio.

“Um show de experiências com luzes, imagens, música, drones, tecnologia e o primeiro episódio inédito da temporada”. Os ingressos para assistir a premiere são limitados e devem ser adquiridos pelo site de divugação da série.

Além do evento, a partir desta quinta, 17, foram espalhados 10 capacetes do Master Chief pela cidade de São Paulo, com artes exclusivamente desenvolvidas por artistas urbanos.