Prime Video divulga playlist com Linn da Quebrada, Marina Sena e Rita Lee para 'Lov3'

'Lov3' estreou na sexta-feira, 18, no Amazon Prime Video Foto: Amazon Studios

A Amazon Prime Video divulgou a playlist oficial da nova produção brasileira, Lov3, nesta sexta-feira, 18.

As músicas dialogam diretamente com cenas da série e são interpretadas por Linn da Quebrada, Marina Sena, Rita Lee, Erasmo Carlos, Cazuza, entre outros nomes.

Além de canções já conhecidas pelo grande público, como Ovelha Negra, All You Need is Love e Por Supuesto, a novidade também traz 16 faixas instrumentais, produzidas por Fábio Goés especialmente para a série.

A playlist e as músicas oficiais estão disponíveis na plataforma Amazon Music.

Ouça:

Lov3 estreou na sexta-feira e traz a história dos irmãos Beto, Sofia e Ana, que se recusam a viver o amor da mesma forma que os pais.

Quando a mãe deles, Baby, resolve se separar de Fausto, marido dela, após um casamento de 30 anos, essa vontade se torna ainda mais forte para os três.

Ana reata com Arthur, ex-marido dela, mas não abre mão de ficar com quem quiser. Sofia vive um trisal que não a reconhece como parte da relação. Já Beto se descobre gay, mas só sente atração por homens hetéros.

Bella Camero, João Oliveira e Elen Clarice interpretam os irmãos protagonistas da série. Além deles, nomes como Chris Couto, Donizeti Mazonas, Drayson Menezzes, Caio Horowicz e Ingrid Gaigher também fazem parte do elenco.

Lov3 foi dirigida por Mariana Youssef, Gustavo Bonafé e Felipe Braga.

Assista ao trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais