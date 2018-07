Pretty Little Liars vai acabar após sétima temporada

Última temporada da 'Pretty Little Liars' será a última. Foto: Reprodução/Twitter

Depois de seis anos no ar, Pretty Little Liars teve seu fim anunciado. A série está na sétima temporada, que vai até o ano que vem, e depois será descontinuada, segundo informação do canal Freeform, que exibe a série nos EUA, em live no Facebook.

Nesta terça-feira, 30, acontece o midseason finale, que é o último episódio da primeira fase da série. Depois, os dez últimos episódios voltam a ser exibidos em abril de 2017. Há rumores de que o último episódio da série terá cerca de duas horas de duração.

Nas redes sociais, os fãs de PPL de diversos países ficaram surpresos e decepcionados.

IM NOT PREPARED FOR PRETTY LITTLE LIARS TO END NEXT JUNE #plltuesday pic.twitter.com/I9iEMBKekO — brit (@brit_trevelyan) 30 de agosto de 2016

e n tô prepara psicologicamente p o fim de pretty little liars — VITÓRIA (@vmartinsss) 30 de agosto de 2016

Fátima e William separaram Pretty Little Liars anunciou fim da série acaba logo agosto plmdds — Mariana Bertolini (@mbbertolini) 30 de agosto de 2016