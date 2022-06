'Pretty Little Liars: Um Novo Pecado' estreia em julho na HBO Max

Elenco principal da série 'Pretty Little Liars: Um Novo Pecado'. Foto: HBO Max

A HBO Max anunciou nesta quarta-feira, 15, a estreia de Pretty Little Liars: Um Novo Pecado para o dia 28 de julho. Com 10 episódios, os três primeiros chegam nessa data, seguidos de dois novos nos dias 4 e 11 de agosto, e os três finais no dia 18 de agosto.

O reboot de Pretty Little Liars chega ao catálogo da plataforma com uma nova geração de adolescentes atormentadas por um assassino mascarado, disposto a puni-las pelos pecados de suas mães, assim como pelos seus próprios.

No elenco, estrelam Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles e Maia Reficco como as personagens centrais. Além delas, a série também conta com Mallory Bechtel, Sharon Leal, Elena Goode, Lea Salonga, Eric Johnson e Alex Aiono.

Pretty Little Liars: Um Novo Pecado é produzida e roteirizada por Roberto Aguirre-Sacasa e coproduzida e roteirizada por Lindsay Calhoon Bring.

Marlene King, que desenvolveu a original Pretty Little Liars, é uma das produtoras executivas da série, que é baseada nos livros mais vendidos da escritora Sara Shepard. A produção original também está disponível na HBO Max.

Confira o teaser: