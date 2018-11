Preta Gil pede desculpas após erro em nota de campeã no 'Popstar'

Preta Gil ao se dar conta de que esqueceu de dar nota para Jennifer Nascimento. Foto: Reprodução de 'Popstar' (2018) / Globo

A atriz Jennifer Nascimento foi a grande campeã da 2ª edição do reality show Popstar neste domingo, 18. Quem roubou a cena na final, porém, foi a cantora Preta Gil: como jurada da atração, esqueceu-se de dar sua nota para a apresentação de Jennifer e quase complicou o resultado da vencedora.

Após Jennifer cantar a música Survivor, do trio Destiny's Child, conhecido por ter revelado Beyoncé, nove dos dez jurados deram nota máxima à apresentação, 10. Na tela de Preta Gil, porém, constava a nota mínima dos jurados, 9.7.

Ela justificou-se falando que "esqueceu" o voto: "Eu fui tomada, abduzida. Quando você falou que eu esqueci, olhei e falei: 'O que é isso?! Como assim?!'. Fui tomada por um sentimento, não sei explicar."

Em seguida, Preta falou sobre a música de Jennifer, dando a entender que também teria lhe dado um 10: "A força que ela traz de representatividade no canto dela é inacreditável. Você é uma sobrevivente, sim. Você luta por todas as mulheres negras desse País. Você é uma vencedora, uma luz no mundo, e eu sou completamente apaixonada por você."

Pouco depois, o jurado Arthur Xexéo acrescentou: "Como a Preta falou, você luta pelas mulheres negras, mas tua arte luta pelas mulheres brancas, pelos homens brancos e pelos homens negros, também, é muito maior do que isso."

Em transmissão ao vivo nas redes sociais do programa, foi exibido o primeiro encontro entre Jennifer e Preta após o episódio.

"Queria te pedir desculpas. Já tava ali com a faca pra me matar se eu tivesse te prejudicado. Graças a Deus não. E queria dizer uma coisa: representatividade importa sim! É óbvio que você canta pra todo mundo, mas a voz negra a gente sabe a luta e a dor que tem", disse Preta.

Em seguida, as duas se abraçaram.

Resultado da final do Popstar

No duelo final do programa, Jennifer enfrentou João Côrtes, que, em uma apresentação abaixo das expectativas cantando Do Seu Lado, do grupo Jota Quest, obteve sete notas 9.9, uma nota 9.8 e duas notas 9.7 dos jurados.

Com a soma dos votos dos especialistas (9.97 x 9.85), da plateia interativa (9.95 x 9.78) e do público (9.92 x 9.68), com o acréscimo de um ponto de "estrela bônus", Jennifer ficou à frente com 30.84 pontos, diante de 30.31 de João.

No palco, Jennifer chorou, agradeceu o apoio de familiares e deixou uma mensagem religiosa: "Minha frase da vida é: acredite na força de seus sonhos. Deus é justo e não colocaria em seu coração um desejo impossível de ser realizado."

"Muito obrigada por terem comprado meu sonho, estarem comigo desde o começo. Lutei muito, me esforcei muito. Vou agradecer eternamente vocês", ressaltou sobre o público.

Jennifer Nascimento, campeã do 'Popstar'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

João Côrtes, por sua vez, garante que pretende seguir no mundo da música: "É um privilégio poder mostrar o lado meu musical, que é tão grande. Música é amor, música é vida, a música pulsa dentro de mim. Quero continuar cantando, fazendo show e seguindo carreira."

Vice interrompe apresentadora para falar antes da campeã

Outro momento em que o programa fugiu do roteiro se deu logo após o título de Jennifer. Quando Taís Araújo estava prestes a falar com a campeã pela primeira vez, João, o vice, interrompeu-a.

"Eu vou ajoelhar aqui um pouquinho para ouvir a Jennifer, fala um pouquinho pra gente...", disse Taís, aproximando-se da atriz, quando foi interrompida por João: "'Pera' aí, 'pera' aí! Posso falar uma coisa rápida?". "Pode", respondeu.

João Côrtes agradece a produção do 'Popstar' quando Taís Araújo estava prestes a falar com a campeã do programa, Jennifer Nascimento. Foto: Reprodução de 'Popstar' (2018) / Globo

"Antes de ela falar, porque o dela é muito importante. Quero agradecer a todo mundo que trabalha aqui atrás mas vocês não veem", afirmou o ator, fazendo menção a diversos funcionários da produção.

A apresentadora levou a intromissão com bom humor: "Aproveita e já fala, João! Você na final...". O segundo colocado, porém, concluiu fazendo apenas um elogio à sua adversária: "Não, é isso. Agradecer pra caramba... E eu sabia, né gente! Eu sabia!"

Outros finalistas do Popstar

Ao todo, o Popstar contou com seis finalistas: Jennifer Nascimento, João Côrtes, Malu Rodrigues, Mouhamed Harfouch, Renata Capucci e Sergio Guizé. Quatro deles, porém, foram eliminados antes da rodada final deste domingo.

O time de jurados foi composto por 10 nomes ligados ao mundo da música: Naiara Azevedo, Preta Gil, Manu Gavassi, Di Ferrero, Fafá de Belém, Arthur Xexéo, Toni Garrido, Sandra de Sá e a dupla Marcos e Belutti.