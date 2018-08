Presidente da DC Comics deixa o cargo para virar produtor na Warner Bros

O diretor criativo da DC Comics Geoff Johns anunciou que está deixando o cargo para se tornar produtor na Warner Bros. Pictures Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP, File

Geoff Johns, presidente e diretor criativo da DC Comics desde 2010, anunciou na segunda-feira, 11, que vai deixar o seu cargo para virar produtor dos filmes baseados nos quadrinhos da empresa na Warner Bros. Pictures. Jim Lee, editor-chefe da DC, irá assumir o cargo deixado por Johns.

“Geoff é um roteirista talentoso e está por dentro de tudo do universo da DC e seus personagens”, disse Toby Emmerich, presidente da Warner, em comunicado obtido pelo site Deadline. “Nós estamos animados que ele voltará para sua grande paixão, que é escrever e produzir filmes. É ainda melhor que ele irá continuar conosco na Warner Bros. Estamos ansiosos para ver seu trabalho em Lanterna Verde e outros projetos futuros”, continuou.

Johns começou a trabalhar como supervisor do universo cinematográfico da DC em 2016, após as críticas negativas a Batman vs Superman: As Origens da Justiça. Ele co-escreveu Aquaman, que estreia em dezembro de 2018 nos cinemas, e está fazendo o roteiro de Mulher Maravilha 2, que será lançado em 2019. Seu primeiro projeto como produtor da Warner será em Green Lantern Corps, baseado no grupo de detetives intergaláticos do personagem Lanterna Verde.