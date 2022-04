Prêmio 'Rede BBB': Arthur Aguiar vence três categorias da premiação

No Prêmio 'Rede BBB', Arthur Aguiar levou três trófeus para casa. 'A Grande Fic', 'Discórdia' e 'Plot Twist' foram as categorias que ele venceu. Foto: Globo

Depois de um reencontro que rendeu algumas pérolas e lavagem de roupa suja, também aconteceu nesta quarta, 27, o Prêmio Rede BBB. Transmitido no Gshow e apresentado por Rafa Kalimann e Rhudson Victor, a competição teve oito categorias para premiação.

Os ex-participantes do Big Brother Brasil disputaram com os melhores momentos que viveram dentro da casa. As categorias foram:

A Grande Fic;

Ship de milhões;

Memes que não saem da cabeça;

Briófita;

Errou tentando acertar;

Rede de apoio;

Plot Twist;

Discórdia.

Confira o ganhador de cada categoria:

Briófita

A categoria Briófita representa a "maior planta" da edição e todos os participantes do BBB 22 foram indicados. Mas, Brunna Goçalves foi a vencedora com 58,09% dos votos.

"Tinha que ser meu, esse prêmio era pra mim. Eu sempre soube que ia ser a planta da edição, porque sou mais quietinha, tenho dificuldade de me enturmar", disse a dançarina ao receber o prêmio.

Como todos eles concorreram na categoria e tirando Brunna, os mais votados foram:

Rafa Kalimann perguntou para Brunna como foi a gravação do BBB: Dia 101 e a ex-sister revelou que achou "meio pesado". "Achei as pessoas meio pesadas. Não sei se era o cansaço, mas no geral foi legal", disse.

Memes que não saem da cabeça

Já nessa categoria a disputa ficou entre:

Arthur atacando a comida;

Barão da Roubadinha - Lucas;

Caras e bocas da Naiara;

Maldição da Eslô em noite de paredão;

Pausas do Scooby.

E com 40,75% dos votos, Pedro Scooby levou o prêmio de "Memes que não saem da cabeça". Ao receber o prêmio, ele comentou: "Amarradão campeão do povo, papai! [...] Foi uma experiência louca na vida".

O Scooby descobrindo AO VIVO que o #PrêmioRedeBBB é decidido por votação no Gshow ️️️ #RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/K9Fe7ngjru — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Quando Rhudson informou que todas as votações estavam encerradas, o surfista questionou se ainda tinha alguém pra sair do BBB 22 e eles logo explicaram que a premiação também era decidida pelo público de casa. "Você ganhou porque os seus fãs votaram", explicou Rafa Kalimann.

Discórdia

#PrêmioRedeBBB: Com 66,80% dos votos, Arthur Aguiar e Jade Picon são os vencedores da Categoria Discórdia com a treta 'As damas primeiro'! Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/bnjEuZi932 — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Sem surpreender muito as pessoas, Arthur Aguiar e Jade Picon venceram a categoria "Discórdia". Com 66,80% dos votos, a dupla que protagonizou diversos embates no reality levou o prêmio para casa graças ao episódio "as damas primeiro", que aconteceu em um Jogo da Discórdia.

A disputa ficou assim:

Nanacita voltando com o bolo - 20,86%

Gustavo e Natália brigando por leite em pó - 6,15%

Laís e Arthur no ranking - 4,64%

Eliezer fofoqueiro - 1,55%

Arthur e Jade entraram no estúdio, e a influenciadora adaptou o momento do Big Fone: "Bora, eu e você, receber um prêmio juntos?". Por ver o clima amigável, Rhudson perguntou como eles estavam e o vencedor do BBB 22 explicou que ainda não tinha dado tempo de conversarem direito.

"O que aconteceu no jogo, fica no jogo, minha vida é aqui fora. Ela fez o jogo dela, eu, o meu, e o público escolheu o que eles preferem", comenta Arthur.

Para Jade Picon, também está tudo bem resolvido: "Esse assunto já tá saturadíssimo. Tivemos nossas razões".

Ship de milhões

#PrêmioRedeBBB: A @voude99 chegou junto para mostrar que agora, é do BBB pra vida! E, com 90,58% dos votos, os vencedores da categoria Ship de milhões são: Jade e PA (Jadré)! #ChegaJunto99 #BBB22 #RedeBBB pic.twitter.com/hSOMZwEPin — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Na categoria de "Ship de Milhões" o casal JaDré viveu. Com 90,58% dos votos, Jade Picon e Paulo André levaram o prêmio para a casa.

"A gente não teve nenhuma conversa. Vamos aproveitar que agora a gente vai poder ter privacidade, não ter câmera, para conversar tranquilo. Esse momento a gente deixa para nós dois", disse a influenciadora após receber o prêmio.

"Estou entendendo o que está acontecendo ainda. Aos poucos a gente vai conversando", confirma o vice-campeão do BBB 22. "Nossa vibe é outra. É como eu falei na festa: 'Tá com pressa?'. A gente não está com pressa. A gente tem nossa sintonia", completou Jade.

Confira o ranking desta categoria:

Jade Picon e Paulo André: 90,58%

Eslovênia e Lucas: 4,26%

Pedro Scooby e Paulo André: 2,15%

Gustavo e Laís: 1,32%

Linn da Quebrada e Maria: 0,70%

A Grande Fic

#PrêmioRedeBBB: Com 27,01% dos votos, Arthur Aguiar é o vencedor da Categoria A Grande Fic com 'Arthur joga sozinho'! Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/I5I9HN8fJC — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Mais um prêmio para Arthur Aguiar. Na noite desta quarta, 27, o novo milionário venceu a cateogria "A Grande Fic", com 27,01% dos votos. O episódio que deu mais essa conquista ao cantor foi dele dizer que jogava sozinho, mas o público não achava isso.

"Eu joguei sozinho grande parte do jogo e, para a reta final, foi quando eu consegui fazer com que os meninos viessem junto. Mas, infelizmente, não consegui jogar com eles desde o início", explica.

Os apresentadores questionaram sobre as suas movimentações do jogo, ele defende: "Eu acho que eu falava muito no ouvido deles o tempo todo [...] Eu falava 'tem que jogar, é um jogo' e a galera não comprava, não".

Além de Arthur, também estavam na disputa:

Telefone sem fio da Laís: 23,26%

O BBB que só a Larissa viu: 21,22%

PregNat: um bebê no BBB: 17,70%

Paredão falso da Jade: 10,81%

Errou tentando acertar

#PrêmioRedeBBB: Com 47,29% dos votos, Eliezer é o vencedor da Categoria Errou tentando acertar com o momento 'Eliezero'! Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/humQJLS1p4 — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Se tem uma coisa que Eliezer fez no BBB 22 foi errar, mesmo quando tentava acertar. E foi graças a esses episódios que ele levou o prêmio da categoria para casa, com 47,29% dos votos.

"Seria trágico se não fosse cômico. Foram meus fãs que me deram esse prêmio? Misericórdia, mas, de qualquer forma, muito obrigado! Muito brigado meus fãs, foi um praze", agradeceu o designer.

A disputava estava entre:

Estratégia (só que não) de votar no DG;

Natália e Vyni e o tour da camisinha;

e Vyni e o tour da camisinha; Acordo da Disney para votar entre si;

Eliezero e sua sorte de centavos;

Cantoria coletiva;

Plot Twist

#PrêmioRedeBBB: Com 68,72% dos votos, Arthur Aguiar é o vencedor da Categoria Plot Twist com 'A volta de Arthur do Quarto Secreto'! Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/Te3qicOYFw — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

Com a volta do Quarto Secreto, Arthur Aguiar venceu a categoria "Plot Twist" com 68,72%. "Que loucura, hein", disse o ator.

"Eu gostei da roupa de coelho. Mas queria ter feito um pouco diferente, colocar todo mundo pra sentar, bater palminha, mas não aguentei. Fui o único que vivenciei o Quarto Secreto com aquelas regalias, então valeu muito à pena. A sensação de estar no Paredão, ser eliminado e depois cair a ficha", relembrou o cantor.

Sobre os cards que ele teve no Quarto Secreto, Rafa Kalimann perguntou qual ele mais gostou de usar. "Foi depois da festa, poder acordar eles e acharem que vão pro Raio-X. Aí obriguei eles a saírem por manutenção. Foi muito maneiro", responde.

Na sequência, os outros momentos mais votados foram:

Big Fone da Jade: 'E aí, bora?', com 21,97%;

Gustavo, o caçador de Lollipopers, com 4,52%;

Tchau, VIP! O monstro do PA para Eslô e Lucas, com 3,20%;

Linnderança da discórdia, com 1,59%.

Rede de apoio

#PrêmioRedeBBB: Com 52,52% dos votos, brothers da Disney são os vencedores da Categoria Rede de Apoio! Assista à premiação AO VIVO! ➡️ https://t.co/EM13sc3njv#RedeBBB #BBB22 pic.twitter.com/oHniGatxao — Big Brother Brasil (@bbb) April 28, 2022

A última categoria da noite foi a "Rede de Apoio" e os brothers do Quarto Grunge, apelidados pelo público do BBB 22 de "Grupo Disney", levaram o prêmio.

Com 52,52% dos votos, Pedro Scooby, Paulo André e Douglas Silva representaram o grupo e receberam o reconhecimento de rede de apoio da edição. Além de conquistar a maioria dos colegas de confinamento, eles também conquistaram a simpatia do público.

"Nós éramos uma rede de apoio mesmo, todos os oprimidos iam parar do nosso lado", brinca Pedro Scooby ao receber o certificado pelos apresentadores.

Os grupo estava disputando com:

As Comadres: 24,37%

Lollipop: 23,11%

E os acontecimentos do Big Brother Brasil 22 ainda não acabaram. Nesta quinta, 28, vai ao ar o BBB: Dia 101, logo após a novela Pantanal. Os 21 ex-BBB's vão se encontrar na casa mais vigiada do Brasil junto com Tadeu Schmidt e relembrar momentos marcantes do programa.