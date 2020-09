Prêmio Multishow 2020: veja quem são os indicados nas categorias

Live divulga lista de indicados às categorias do Prêmio Multishow Foto: YouTube / @Música Multishow

O Prêmio Multishow 2020 começou a ter os indicados às suas categorias divulgados pelo canal nesta quarta-feira, 16.

A categoria Cantor do Ano foi anunciada por Iza no Encontro com Fátima Bernardes, com Dilsinho, Emicida, Gusttavo Lima, Vitão e Vitor Kley concorrendo.

Tatá Werneck e Paulo Gustavo apresentaram os indicados na categoria Música do Ano no Instagram do Prêmio Multishow, trazendo canções de Gusttavo Lima, Ludmilla, Henrique e Juliano, Anitta, MC Zaac e Tyga e Vitor Kley e Samuel Rosa.

O restante dos indicados está sendo divulgado em uma live do Prêmio Multishow comandada por Vivian Amorim, Foquinha, Diva Depressão, Blogueirinha, Thalita Meneghim e Gabie Fernandes. Esta reportagem será atualizada conforme novos indicados nas categorias forem divulgados.

