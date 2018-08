'Prefiro lavar louça', diz Evaristo Costa sobre voltar à Globo

Mesmo tendo uma breve passagem pelo SBT em sua carreira, Britto era conhecido por seus trabalhos na Globo e suas afiliadas. Em 2005, quando estava no 'SPTV', decidiu ir para a Record TV, onde tornou-se apresentador do 'Hoje Em Dia', programa em conjunto com Edu Guedes e Anna Hickmann; permaneceu no canal até 2015, quando saiu; ele garante que não se arrepende e que sua 'liberdade não tem preço'



Foto: Edu Moraes / Record TV