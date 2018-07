'Precisei de Renato Aragão para pedir dinheiro', diz Dedé Santana

O apresentador Luiz Bacci conversa com Dedé Santana. Foto: Divulgação/Record

Em entrevista concedida a Luiz Bacci, do programa Domingo Show, o humorista Dedé Santana faz revelações sobre dinheiro, amizades e sua trajetória. O trapalhão abre sua casa, que está à venda, ao apresentador e conta como é sua rotina longe da TV.

"Eu já precisei do Renato Aragão para pedir dinheiro", revela Dedé sobre sua situação financeira. O comediante ainda fala de sua carreira: "É uma profissão ingrata. Você sabe que não depende só de talento. Depende também de sorte.

Além da entrevista, o comediante estará ao vivo no palco do programa e terá surpresas de aniversário. O Domingo Show vai ao ar no dia 15, a partir das 11h.