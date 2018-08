'Preacher' é alvo de críticas por mostrar nazista usando boné com frase de campanha de Trump

O último episódio da terceira temporada de Preacher, série da AMC, foi ao ar no último domingo, 26, e gerou reações controversas nas redes sociais. Em uma cena, apareceu um personagem vestido com um uniforme nazista e usando um boné com a frase "Make America Great Again", amplamente usada por Donald Trump em sua campanha para se eleger presidente dos Estados Unidos.

O episódio mostra Tulip O'Hare (Ruth Negga) lutando contra os nazistas, quando aparece um deles rapidamente usando o boné. Seth Rogen, um dos produtores da série ao lado de Evan Goldberg, é um crítico de governo Trump desde sua posse, e sempre falou mal dele no Twitter. Ele inclusive já tuitou para Trump Jr, filho do presidente americano, dizendo que seu pai é um "predador sexual".

Nas redes sociais, há pessoas elogiando a série, outras dizendo que faz parte do contexto da trama esse tipo de crítica e outras ameaçando boicotar a emissora AMC por conta da cena.

@AMC_TV You need to edit the preacher finale of a nazi white supremist wearing a MAGA hat or we will start a #boycottamc campaign! That is b.s. I'm sure if some show would have had a Obama supporter being a jihadist yal would have stopped in, well step in now!! — Ernie Mathes (@emathes1972) 28 de agosto de 2018

'Vocês precisam editar o final de Peacher com um nazista supremacista branco usando um boné do Make America Great Again ou nós vamos começar uma campanha de boicote a AMC. Isso é uma besteira. Eu tenho certeza de qye se nós tivéssemos um apoiador de Obama sendo uma jihadista vocês teriam impedido'

@AMC_TV it’s a shame you interjected your liberal politics into your programming. Because now I can’t watch anymore. I enjoyed some of your shows but no more, when you put up make America great hat on a Nazi in your series preacher, that was the end for me. Goodbye!!! — Pete (@lLRS425) 28 de agosto de 2018

'É uma vergonha que vocês inseriram sua política liberal na programação. Porque agora eu não posso mais assistir. Eu gostei de algumas de suas séries, mas não mais. Quando você colocaram um boné com a frase Make America Great em um nazistas, isso foi o fim pra mim. Tchau!'

I love the fact that they gave a nazi a make America great again hat in preacher — J • XV (@_Drummer_Boy_) 28 de agosto de 2018

'Eu adorei o fato de que eles deram um boné com a frase Make America Great Again a um nazista em Preacher'

Ok, that's entertaining. The season finale of Preacher had one of the Nazis wearing a MAGA hat and some magats are up in arms about it and vowing to boycott the show. pic.twitter.com/x6muTzLQhQ — Brett Shaff (@BWiSfull) 28 de agosto de 2018

'Ok, isso é entretenimento. O último episódio de Preacher teve um dos nazistas usando um boné com a frase Make America Great Again e algumas pessoas estão irritadas com isso e ameaçando boicotar a série'