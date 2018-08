'Power Rangers' completa 25 anos; veja como estão os atores hoje

Hoje, aos 47 anos, Amy é uma das raras exceções do elenco que acabou tendo sucesso como atriz, participando de diversas séries como 'Felicity' 'The Division' e 'Flashpoint'. Também passou para o outro lado das câmeras e ganhou premiações canadenses dirigindo produções como 'Bent' e 'Lines'. Tem atualmente cerca de 198 mil seguidores em seu perfil no Instagram.







Foto: Instagram / @atothedoublej