'Power Couple': Record exibe momento da desistência de Rogério e Baronesa

Rogério e Baronesa desistiram do 'Power Couple Brasil'. Foto: RecordTV

Nesta sexta-feira, 27, a RecordTV mostrou a sequência de brigas que motivou a desistência de Rogério Alves e Cláudia Baronesa, pais do MC Gui, do reality show Power Couple Brasil.

A confusão ocorreu entre Rogério e Lucas Strabko, o Cartolouco, que já estavam em um clima tenso. A situação piorou quando o empresário jogou água no rosto do jornalista. "Está difícil, hein", disse Adriane Galisteu na hora do ocorrido.

"Eu sou o inferno na sua vida daqui para frente", disse Rogério para Cartolouco. "Você não vai bater de frente comigo, não", completou e em seguida disparou: "Pega eu".

Logo após, Lucas ficou nervoso e foi segurado pelos colegas.

Cartolouco e Rogerio também não se seguraram e brigaram feio. O que vocês acharam dessa treta? #PowerCouple pic.twitter.com/zhIbBxHzzW — Power Couple Brasil (@powercouple) May 28, 2022

No comunicado sobre a desistência do casal, a emissora havia informado que os dois seriam expulsos mesmo se quisessem continuar no programa.

O motivo que geraria a expulsão foi revelado. Em um dos momentos da discussão, Rogério pegou um vaso de planta para jogar em Cartolouco e acabou empurrando Albert Bressan, que tentava segurá-lo.

Gente? Vocês viram isso? Comenta aqui o que vocês acharam! #PowerCouple pic.twitter.com/JyyUY760tX — Power Couple Brasil (@powercouple) May 28, 2022

Por colocar em risco a integridade física de outro participante, Rogério teria que deixar o programa de qualquer maneira. A edição também exibiu o momento em que os dois pedem para sair.