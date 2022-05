'Power Couple': Hadballa e Matheus protagonizam briga durante dinâmica

O ex-BBB Hadson Nery 'Hadballa' e o influenciador Matheus Sampaio são participantes da sexta temporada do 'Power Couple Brasil', da Record TV. Foto: Instagram/ @hadsonnery_oficial/ @matheussampaio___

A dinâmica da noite do último domingo, 8, no reality show Power Couple Brasil, da Record TV, não terminou nada bem.

Os participantes tiveram que selecionar os casais 'recepção' e 'decepção' da edição. O ex-BBB Hadson Nery, o Hadballa e sua mulher, Eliza Fagundes, atribuiram ao casal Brenda Paixão e Matheus Sampaio a placa 'decepeção'.

No seu momento de falar, Brenda aproveitou para criticar a postura do casal no programa.

"Eu já esperava essa plaquinha. Eliza para mim você é neutra, mas Hadballa não faço questão nenhuma de ter troca, amizade [...] Eu acho que sai muita porcaria da tua boca", disse a influenciadora.

Em outro momento, Brenda disse que já tinha uma referência negativa do ex-BBB, antes mesmo de entrar no Power Couple Brasil - fala que irritou Hadballa.

"Eu acho que é uma burrice tua trazer coisa lá de fora para tentar me julgar aqui. Se você fosse uma pessoa um pouco mais coerente, você viria aberta", respondeu o participante.

Matheus retrucou e ordenou Hadballa "ficar quieto", enquanto Brenda falava, além de ter chamado o participante de machista - o que foi a gota d'água para que uma confusão generalizada ocorresse, com Mathes e Hadballa como protagonistas.

O ex-BBB teve que, inclusive, ser segurado por outros participantes para evitar uma agressão. Veja os momentos:

Viu só? Não gostaram, e responderam na lata! Brenda foi sincerona! Eeeeeita #PowerCouple 24 horas ao vivo? Só comigo no #PlayPlus! Acesse https://t.co/eEOAaW8gC0 pic.twitter.com/NdLq5AAadX — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 8, 2022