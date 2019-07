'Power Couple Brasil': veja quem são os finalistas da 4ª temporada

Mariana Felício e Daniel Saullo, André Coelho e Clara Maia e Nicole Bahls e Marcelo Bimbi são os casais que disputarão o grande final do 'Power Couple Brasil', na próxima quinta-feira, 25. Foto: Reprodução da 4ª temporada do 'Power Couple Brasil' / Record TV / PlayPlus

A 4ª temporada do Power Couple Brasil, reality show da Record TV apresentado por Gugu Liberato, teve seus finalistas definidos na noite da última terça-feira, 23. Os casais formados por Nicole Bahls e Marcelo Bimbi, Mariana Felício e Daniel Saullo e André Coelho e Clara Maia disputarão o grande prêmio da atual edição.

A votação já está aberta ao público, que definirá quem será o casal campeão do Power Couple em 2019. A decisão será anunciada no dia da final, exibida na próxima quinta-feira, 25. Os três casais finalistas ainda disputarão uma prova valendo um carro 0 km antes do final do programa.

Após o anúncio da definição dos três casais finalistas, com a eliminação do casal formado por Ju Valcézia e Ricarddo Manga, Gugu Liberato deu o tempo de dois minutos para que cada casal se dirigisse ao público.

"A gente deu um gás absurdo, foi muito difícil deixar nossos quatro filhos. Perder momentos da vida deles, o andar, o falar, a gente tá fazendo tudo isso por eles [filhos]. A gente deu o sangue pela nossa família. A gente sonha em levar esse prêmio pra casa. Vai mudar muito a nossa vida", afirmou Mariana Felício, sobre a expectativa em levar o prêmio.

Nicole Bahls também comentou sobre a ansiedade em chegar à final: "Está sendo a realização de um sonho chegar à final. Percorremos uma trajetória não tão feliz no começo, tivemos várias dificuldades. O povo que decide, e pra ser vencedor tem que ter um coração bom, acima de tudo, e a gente tem um bom coração."

"A gente chegou muito longe, não esperava, também. Acho que o maior prêmio que a gente teve com certeza foi o amadurecimento, crescer junto, se unir mais, fazer novos amigos, aprender que é importante perder também e é isso, só agradecer mesmo. Nada que a gente fale vai mudar muito a história que a gente escreveu aqui dentro", finalizou Clara Maia.

Clique aqui para assistir tudo o que foi dito pelos casais finalistas da 4ª temporada do Power Couple Brasil.

