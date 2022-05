'Power Couple Brasil': Rogério, pai de MC Gui, vomita durante prova

Rogério vomitou durante prova no 'Power Couple Brasil'. Foto: RecordTV

Rogério, o pai do MC Gui, vomitou durante uma prova de casais no Power Couple Brasil. Ele e sua mulher, Claudia Baronesa, disputavam uma vaga para competir por um carro 0km no reality show.

Na ocasião, o empresário estava suspenso por uma corda em cima de uma piscina de meleca, quando começou a passar mal. Adriane Galisteu perguntou se o participante estava em condições de continuar e ele garantiu que sim.

"Só saio daqui morto", disse ele. "É que nós vimos você vomitando, mas está tudo bem?", questionou a apresentadora. "É meleca com vômito", brincou Rogério.

