'Power Couple Brasil' estreia sua 4ª temporada com Gugu Liberato

Cirurgião plástico de formação, Marcos Härter ficou conhecido nacionalmente ao participar do 'BBB 17'. Na ocasião, era um dos favoritos a chegar na final, mas acabou sendo expulso a poucos dias do término do programa, após ter agredido Emilly Araújo, com quem tinha um relacionamento na casa (relembre aqui). No mesmo ano, poucos meses depois, Marcos participou do reality 'A Fazenda', da Record TV. O escândalo na reta final do 'BBB', porém, não impediu que o médico fosse finalista, sendo superado apenas por Flávia Viana - contra quem foi acusado de praticar violência psicológica. Ao todo, Marcos passou quase metade do ano de 2017 (cinco meses e meio) confinado em realities.













Foto: Instagram / @drmarcosharter