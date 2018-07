De Rafael Ilha a ex-BBBs: confira os participantes da segunda edição do 'Power Couple Brasil'

Os casais participantes do 'Power Couple Brasil'. Foto: Edu Moraes/Record TV

Nesta segunda-feira, 30, a Record TV divulgou os participantes da segunda temporada do Power Couple Brasil. Entre os casais, estão ex-participantes de outros realities, como Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, do Big Brother Brasil, e Lorena Bueri e Diego Cristo, que se conheceram em A Fazenda.

A segunda temporada deve estrear no fim de março e tem como principais novidades o número de participantes - eram oito, agora são 11 - e o número de episódios, que serão exibidas não uma, mas duas vezes por semana, às terças e quintas. A apresentação segue por conta de Roberto Justus.

O confinamento começa nesta segunda e deve durar pouco mais de 50 dias. Todos os episódios serão gravados, com exceção da final, que tem votação do público. O prêmio é 'construído' pelos participantes durante o programa, mas o valor máximo - se o casal ganhar todos os desafios - é de R$ 1 milhão, além de outros prêmios como carros e viagens.

Confira a lista completa dos 11 casais do Power Couple Brasil 2ª edição:

Durante a coletiva de imprensa, Justus não deixou de citar o sucesso de Laura e Jorge, casal vencedor da primeira temporada, e de todo o sucesso que eles fizeram nas redes sociais. "Nós procuramos um pouco de Laura e Jorge em todos os casais dessa edição, que é essa coisa da garra, de confiar um no outro", disse.

As expectativas para a nova edição são as melhores, e os casais terão mais dificuldades, com novos desafios - o apresentador garante que quem assistiu à primeira temporada vai se surpreender. "Se foi bom, agora tem que ser ótimo", disse Justus. Não foram divulgadas outras novidades do reality, que, segundo Justus, serão surpresa. Ele revelou apenas que, na final, haverá 'outras coisas que vão ser reveladas, além do casal vencedor'.